Stampa Uk – Tolisso cerca riscatto ed è tentato dal trasferimento all’Inter

Non è la prima volta che si parla di lui e si associa il suo nome all’Inter. Anche il Sun parla di Corentin Tolisso come di un giocatore nel mirino dei dirigenti nerazzurri. Il giornale inglese scrive: “Il centrocampista francese ha sprecato gran parte della scorsa stagione per un infortunio al ginocchio e potrebbe essere pronto a lasciare il Bayern Monaco nel tentativo di ritrovare la sua migliore forma. Il calciatore ha 25 anni e ha ancora molti anni di carriera davanti a sé. Sarebbe tentato dal trasferimento in Italia sotto l’ala di Antonio Conte”.

(Fonte: The Sun)