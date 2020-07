Anche la Juventus su Tonali, Kulusevski bis? CorSport: “Stavolta l’Inter…”

Una delle priorità dell’Inter in chiave mercato resta Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia messosi in mostra in questa stagione alla prima in Serie A. L’Inter ha l’ok del giocatore, convinto dal progetto nerazzurro ma ora Marotta e Ausilio dovranno trattare con Cellino per il valore del cartellino: l’offerta interista si aggira attorno ai 30 mln più bonus, mentre il presidente del Brescia non ci sta e chiede circa 45-50 mln di euro complessivi. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è convinta di poter chiudere l’affare:

“Il rapporto saldo che l’ex patron del Cagliari ha con Marotta gioca a favore dell’intesa, di sicuro per quel che riguarda la formula (prestito oneroso più obbligo di riscatto), ma non vanno escluse manovre di disturbo (o più… serie) da parte della Juve. Un’altra beffa alla Kulusevski? Stavolta l’Inter è convinta che non succederà”.