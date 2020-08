Repubblica – Inter-Tonali, retroscena Conte. “Input a Marotta: ok rinunciare a Sandro se…”

Dal summit di Villa Bellini a Somma Lombardo, è emerso, da parte dell‘Inter, un indirizzo di mercato piuttosto chiaro: portare a Milano uomini di esperienza, che possano garantire alla squadra mentalità vincente, qualità e l’attitudine necessaria a competere fino all’ultimo su tutti i fronti. Si spiega in quest’ottica il forte interessamento nerazzurro nei confronti di Aleksandr Kolarov e Arturo Vidal.

Due giocatori estremamente apprezzati da Conte, due giocatori per i quali l’allenatore interista farebbe carte false. Tanto da essere disposto a rinunciare anche all’arrivo di Sandro Tonali. Questo, almeno, è quanto riporta Repubblica, che scrive:

“Il retroscena è che, pur di riabbracciare il mediano cileno e di avere l’altro over 30 Kolarov, l’allenatore nerazzurro si è detto pronto a rinunciare al giovane Tonali, bloccato da tempo ma non acquistato ufficialmente. Insomma l’input dato dal tecnico ai dirigenti dell’Inter è chiaro: se per Vidal e Kolarov dobbiamo mollare Tonali, si proceda pure“.

(Fonte: Repubblica)