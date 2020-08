Sport: “Vidal-Inter, il Barça non lo molla a zero. E fonti interne al club assicurano che…”

E’ tempo di cambiamento in casa Barcellona. Il club blaugrana sta accelerando sulle operazioni in uscita per programmare gli acquisti per la prossima stagione. Uno dei giocatori messi alla porta dalla società è Arturo Vidal, sul quale Ronald Koeman non ha alcuna intenzione di puntare. Sulle sue tracce resta fortissima l’Inter, che oggi più che mai può davvero portarlo in nerazzurro. Le intenzioni di Marotta e Ausilio sono quelle di imbastire un’operazione in stile Sanchez, prendendo il centrocampista a zero per poi spalmargli l’ingaggio su più anni.

Ma, secondo Sport, il Barcellona non lascerà partire gratis il mediano cileno, che fino a qualche mese fa valutava 20 milioni di euro. I blaugrana non vogliono infatti mettere in conto altre perdite e sono pronti a discutere di un trasferimento a prezzo più basso, ma mai a zero. Il quotidiano spagnolo ipotizza un possibile inserimento di Vidal nell’operazione Lautaro Martinez, ma l’Inter non ha mai dato il suo consenso ad inserirlo nell’affare.

Al Camp Nou sanno bene che Vidal ha ancora molto mercato e puntano ancora ad incassare con lui, considerando che una sua uscita è inevitabile, essendo lui all’ultimo anno di contratto. L’ex Bayern ha infatti ricevuto proposte dall’Inter, dalla Juventus, dal PSG e dal Manchester United e sceglierà presto il progetto migliore per lui. Fonti interne al Barcellona confermano però che c’è tempo per trattare fino al 5 ottobre e che la società non intavolerà operazioni precipitose.