Tonali, la Juve ci prova ma l’Inter è in vantaggio. GdS: “E’ pensiero comune che l’agente…”

Ormai da tempo Sandro Tonali è un obiettivo dichiarato dell’Inter. Il talento classe 2000 ha impressionato al suo primo anno in Serie A e la dirigenza nerazzurra è convinta che possa essere un elemento utile e valido per la rosa per la prossima stagione. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti proficui con l’entourage del giocatore e, come riporta La Gazzetta dello Sport, “è pensiero comune che il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, abbia fatto più di una promessa ai vertici del club nerazzurro”.

CORSA A TRE? – Al momento, però, non sono arrivate proposte concrete dall’Inter al Brescia e il presidente Cellino tiene aperte le piste Juventus e Milan, con i rossoneri che hanno avanzato un’offerta da 25 mln che però non ha sortito alcun effetto. In casa Juve, però, c’è un input molto chiaro: “vendere prima di comprare. Tutto lascia credere che la partita sia ancora tutta da giocare, nonostante il vantaggio acquisito dai nerazzurri su Tonali”, spiega La Gazzetta dello Sport che poi fissa anche una deadline. “Difficile credere che a fine agosto il centrocampista che piace tanto anche a Mancini si presenti al raduno del Brescia targato serie B”.