Gds – Tonali-Inter, ecco a quanto si può chiudere. Cellino ha intuito da un pezzo…

È in stand by la trattativa tra Inter e Brescia per Sandro Tonali. Come spiega Alfredo Pedullà dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ad oggi è ancora la società nerazzurra in vantaggio su Juventus e Milan: “La Juve oggi ha le mani legate. Il Milan si è mosso, ma forse la priorità oggi è nella copertura di altri ruoli. L’Inter resta la più vicina all’approdo, probabilmente perché Cellino ha intuito da un pezzo che continuare a chiedere 45 o 50 milioni significherebbe portare la trattativa allo sfinimento. E al Brescia non conviene, ovvio“, spiega l’esperto di mercato.

“Si può chiudere per 35 con obbligo di riscatto, magari aggiungendo una contropartita. Ma per chiudere bisogna incontrarsi, al momento è impossibile. Cellino è sparito, è in barca, relax, ha lasciato qualche cellulare in sede, vuole staccare la spina dopo una stagione molto stressante e deludente. Quando tornerà, non tardi, entreremo nel vivo”.

(Gazzetta dello Sport)