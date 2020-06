Tonali-Inter, spunta la novità. Il Giorno: “Trovato l’escamotage per evitare…”

Sandro Tonali è sempre più vicino all’Inter. Dopo le varie conferme degli scorsi giorni, anche il Quotidiano Sportivo spiega come il club nerazzurro sia fortemente interessato al ragazzo e introduce una novità sull’operazione: “Per il presidente Cellino vale 50 milioni, non si esclude che il massimo dirigente delle Rondinelle possa accettare la formula di un prestito con obbligo di riscatto. Sarebbe un escamotage per evitare, in caso di retrocessione, un ritorno in Serie B a un ragazzo per la quale la vetrina del torneo cadetto sarebbe troppo stretta viste le qualità mostrate in questa stagione nella massima serie”.