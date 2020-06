Sky – Tonali, più Inter che Juve ma c’è un’incognita. Kumbulla, ecco l’offerta nerazzurra

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ad oggi l’Inter è in vantaggio sulla Juventus nella corsa per Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia ha dato la sua preferenza ai nerazzurri per una serie di motivi, tra cui la presenza di Conte e il fatto che la compagine nerazzurra è quella che ha cercato Tonali da più tempo, oltre alla presenza di giovani italiani che potrebbero fare gruppo anche in Nazionale. Sky Sport ribadisce che la scelta di Tonali non è definitiva e la Juve è in piena corsa ma c’è un’incognita, rappresentata dal Brescia con Cellino che vuole trarre il massimo dalla cessione del suo talento.

KUMBULLA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter è più avanti sulla Juventus anche per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona. L’Inter e la Juve hanno contattato entrambe il club veneto e i nerazzurri sono in vantaggio, perché l’offerta per ora è più convincente, visto che Marotta può giocarsi la carta Salcedo. Il Verona chiede almeno 32 mln di euro e l’Inter pensa anche a parcheggiare il giocatore per un anno a Verona. La Juventus, per ora, non ha avanzato alcuna offerta, pensando di imbastire qualche scambio. L’affare Kumbulla-Inter non è ancora chiuso, visto che l’albanese piace anche a club tedeschi e alla Lazio.