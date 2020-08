GdS – Pirlo vuole Tonali alla Juve ma l’Inter è sicura: servirebbe un tornado ma…

Se il Corriere dello Sport ha già colorato di nerazzurro la maglia di Sandro Tonali, la Gazzetta dello Sport frena un attimo dicendo che in questo momento l’Inter è concentrata sull’Europa League. E sul giocatore potrebbe inserirsi la Juventus. Quando sarà finita l’avventura in Coppa – scrive la rosea – Marotta andrà da Cellino con un’offerta da 35-40 mln per il giocatore che ha già l’intesa di massima con i nerazzurri. Il suo agente, Beppe Bozzo, ha curato ogni dettaglio della trattativa. Ma la società interista per ora non ha avrebbe affondato il colpo con il Brescia.

Intanto sulla panchina della Juve è arrivato Pirlo che per quanto fatto da giocatore viene spesso accostato a Sandro. A gennaio il giocatore sembrava ad un passo dai bianconeri. Ora l’inseguimento all’Inter nella corsa al giocatore si è complicato: “Paratici tampina ogni giorno Cellino, magari per una proposta più alta oppure per un gioco al rialzo. Quindi, non possiamo tenere fuori la Juve fino a quando l’Inter non sarà completamente dentro. Ma ora, per Sandrino il predestinato, in casa nerazzurra credono di avere talmente tanto le carte in mano che solo un tornado potrebbe far cascare il castello messo laboriosamente su. E cercano l’ultimo scatto per evitare che la Juve abbia ancora una parola da spendere. E’ strategia”, sottolinea il giornale sportivo.

Tonali piaceva anche al Milan che ci avrebbe provato a prenderlo. L’Inter sembra più avanti di tutte. Manca solo l’affondo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)