Tonali, da seguire “una stella polare”. Ed ecco la svolta: “Sandro è convinto che l’Inter…”

Detto di N’Golo Kanté, vero e proprio sogno di mercato dell’Inter, l’obiettivo più concreto a centrocampo per i nerazzurri resta Sandro Tonali. Il classe 2000 avrebbe già detto sì ai nerazzurri, che cercano di limare la distanza col Brescia: “Continua la fase di stallo tra Inter e Brescia – scrive La Gazzetta dello Sport -, giustamente concentrate sul finale di stagione. Le parti restano distanti sulla valutazione del centrocampista di Sant’Angelo Lodigiano: Cellino si è trincerato dietro alla richiesta da 50 milioni di euro mentre per Marotta e Ausilio la cifra congrua sarebbe attorno ai 30. L’Inter però ha un asso nella manica non banale, ossia il gradimento del giocatore.

Tonali – che ha estimatori in tutta Europa – vuole restare in Italia ed è convinto che l’Inter sia la big che può garantirgli un ruolo da protagonista da subito, come è accaduto quest’anno con Barella. E l’affare Barella pare essere anche la stella polare che l’Inter punta di seguire, con una operazione da chiudere in prestito con obbligo di riscatto, avvicinandosi alla richiesta del Brescia grazie ai bonus e magari all’inserimento di una giovane contropartita. L’accelerata definitiva arriverà comunque soltanto a fine campionato, perché – come è chiaro dal pezzo della pagina accanto – oggi le priorità dell’Inter sono altre. E l’offerta da presentare a Cellino potrebbe cambiare nuovamente una volta definiti gli affari più urgenti”, conclude la Rosea.