Tonali, il colpo “alla Kanté” che sogna l’Inter: con lui tante soluzioni per Conte

Sandro Tonali è il nome forte per il centrocampo dell’Inter della prossima stagione. Le indiscrezioni su un possibile arrivo in nerazzurro del giovane centrocampista del Brescia iniziano a diventare molto insistenti, segno del pressing che da Viale della Liberazione stanno portando avanti per strapparlo alla concorrenza della Juventus.

Un profilo, quello di Tonali, che trova tutti d’accordo ad Appiano Gentile. Per talento, età, costi, prospettive e possibili soluzioni tattiche. Perché Tonali sarebbe molto di più di un ‘semplice’ vice-Brozovic. Perché a Milano arriverebbe un giocatore in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Se è vero, infatti, che la sua posizione preferita resta quella di play davanti alla difesa, è anche vero che in questi anni di inizio carriera Tonali è riuscito a ben figurare anche da mezzala in un centrocampo a tre o da ‘secondo’ in una mediana a due. Cosa che, tra l’altro, potrebbe permettere a Conte, per esempio, di cambiare modulo, passando magari a un 3-4-1-2 in grado di esaltare le qualità di Eriksen.

“L’Inter – scrive gazzetta.it – avrebbe così tante soluzioni diverse, da sfruttare nell’arco dei 90′ e senza dover per forza ricorrere a una sostituzione. Contro squadre muscolari, ad esempio, una mediana composta da Barella, Tonali e Brozovic garantirebbe un impatto fisico diverso: più muscoli e centimetri, e un atteggiamento difensivo sicuramente più attento. Con Tonali l’Inter si assicurerebbe un centrocampista completo, capace di garantire una regia illuminata e un’interdizione feroce (…). Tonali potrebbe giocare alla Kanté, garantendo equilibrio e pressione ma con maggiore qualità nell’appoggio agli attaccanti“.

(Fonte: gazzetta.it)