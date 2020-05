Per Sandro Tonali sarà una bella volata tra Inter e Juventus. Alfredo Pedullà lo ribadisce su Sportitalia spiegando che entrambi i club, come è risaputo, sono considerati interessati al giocatore del Brescia. Ma l’esperto di mercato sottolinea che il club bianconero si era mosso prima per il calciatore e quindi sarebbe più avanti rispetto al club interista.

(Fonte: Sportitalia)