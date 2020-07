Inter e Conte, il nocciolo della questione. TS sul mercato: “Due top in uscita, il tecnico…”

“Inter-Torino, come raccontato alla vigilia, era una sorta di bivio per il club nerazzurro e Antonio Conte: vincere per ritrovare sorriso e serenità e provare a rimettersi sui binari giusti in vista del finale di stagione; non vincere per entrare in una crisi profonda a seguito di una settimana che definire turbolenta, è poco Con i granata sono arrivati i tre punti e molte delle nubi che sorvolavano Appiano Gentile si sono dissolte”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla situazione in casa Inter dopo la vittoria contro il Torino. Ma, secondo il quotidiano torinese, restano dei nodi da sciogliere.

MANO TESA – Il tecnico, nel post-partita di Inter-Torino, ha di fatto teso una mano verso il club, con dichiarazioni distensive e di altro stampo rispetto a quelle pronunciate dopo il KO con il Bologna e il pareggio di Verona. “Il «costruire qualcosa di importante» è il nocciolo della questione. Al di là di alcuni rapporti personali da rivedere – dentro lo spogliatoio, ma anche con qualche dirigente – e aspetti organizzativi e di programmazione che Conte vorrebbe modificare per avere maggiore autonomia, sarà il mercato e il suo sviluppo il tema più importante del prossimo mese”, spiega Tuttosport. Conte vuole appunto capire se l’Inter può allestirgli una squadra da scudetto e prendere quei giocatori da lui ritenuti determinanti per puntare al titolo.

MERCATO – Conte vuole rinforzi di esperienza e che abbiano già ottenuto vittorie in passato e l’Inter, secondo Tuttosport, non esclude colpi del genere (Dzeko e Giroud sono ancora nel mirino). I nerazzurri, però, hanno anche intenzione di fare investimenti su giovani, di talento e prospettiva, come Hakimi, Kumbulla e Tonali. “Nel senso che altri obiettivi combaciano, vedi Emerson Palmieri a sinistra. Per esempio, però, andrà fatta una valutazione attenta della rosa attuale per capire chi, eventualmente, potrà essere sacrificato”, commenta il quotidiano torinese che poi si concentra sulle cessioni: “Fino a qualche mese fa il nome individuato era quello di Lautaro Martinez, ma il Barcellona finora non ha trovato i soldi per accontentare l’Inter e lo stesso Conte preferirebbe dare il via libera ad altri elementi, come Skriniar o Brozovic, magari scambiati per arrivare a profili più funzionali alle sue idee”.