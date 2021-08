Torchia: “Lukaku? Per l’Inter un affare. Sorpreso di come nessuno sia andato su Lautaro”

Intervistato da TMW Radio, Davide Torchia, procuratore sportivo, ha commentato gli ultimi movimenti di mercato

VLAHOVIC - "Con lui puoi costruire qualcosa e quindi capisco i tifosi, ma ormai siamo diventati terra di conquista. I numeri che girano da noi, purtroppo, non sono come quelli che ci sono in Inghilterra anche per le squadre non grandissime. Il Manchester United ha preso Varane a 50 milioni e per loro è stato un'affare, ma a 70-80 milioni. Non è un giocatore blindato che ha 4 anni di contratto... Anche se lo tieni puoi prendere 90 milioni, ma la forbice non sarà così tanto ampia".