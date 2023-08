Torino, Cairo: “Abbiamo tenuto tutti i big, non ho mai voluto venderli”

Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla permanenza dei gioielli granata: nei giorni scorsi c'era l'interesse dell'Inter per Schuurs

"Aver tenuto tutti i giocatori che avevamo non è poco: credo rimangano tutti, non ho mai voluto venderli": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla permanenza dei gioielli granata.

"Contro il Cagliari è stata dura per tutti, faceva davvero tanto caldo - l'analisi dopo lo 0-0 all'esordio in campionato - e adesso a San Siro contro il Milan mi aspetto un Toro pimpante: abbiamo ancora tempo per preparare bene questa partita".