Tosto: “Inter, 100 mln più Alonso per Lukaku? Grandissima offerta. Zapata il sostituto”

L'ex difensore Vittorio Tosto ha parlato così dell'offerta del Chelsea per Lukaku :

“Quella di 100 milioni più Alonso è una grandissima offerta, non buona. Da prendere il calciatore e accompagnarlo personalmente. I grandi manager del calcio dicono “vendi e prendi”. Con i soldi di Lukaku ripiani il bilancio e prendi un giocatore forte come Alonso…".

“Qualcuno lo troverai sempre. Ricordo che già ai tempi, dopo Rummenigge e Matthaus, o Christian Vieri, si diceva che non ci sarebbero più stati giocatori di quella portata. Se va via Lukaku, l’Inter troverà qualche altro centravanti, magari italiano, che farà la sua storia. Sono dispiaciuto, però: agli Europei abbiamo dimostrato che siamo superiori al calcio inglese, ci prendono i giocatori perché hanno i soldi. Poi comunque arrivano secondi”.

“Quando a Milano fu fatta la riunione tecnica post-Scudetto, Conte ha fatto una domanda precisa: “Hakimi e Lukaku sono sul mercato?”. La risposta è stata positiva, e lui ha detto di no, di vendere qualsiasi altro. Lì è nata la rottura diretta, senza mezzi termini. Hakimi è stato venduto, intanto, e con Lukaku non so cosa accadrà, ma due più due fa quattro”.