Sky UK – Tottenham-Inter, contatti per Lautaro: “70mln sul piatto. Fonti dei club dicono…”

La notizia in arrivo dal Times ha scosso nuovamente l'ambiente Inter, già alle prese con l'addio del suo giocatore simbolo, Romelu Lukaku. L'allarme, ora, riguarda Lautaro Martinez. Con spavento dei tifosi nerazzurri, infatti, la testata inglese ha diffuso alcune indiscrezioni secondo cui il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l'Inter per il trasferimento dell'attaccante argentino.

A parlarne è anche Sky Sports UK, che scrive: "Il Tottenham è disposto a pagare circa 60 milioni di sterline per Lautaro Martinez e ha avuto colloqui con l'Inter per la firma dell'attaccante argentino. Fonti di entrambi i club insistono che non è stato concordato alcun trasferimento poiché i dirigenti dell'Inter sono preoccupati per la vendita sia di Romelu Lukaku che di Martinez".