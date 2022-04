In UK – Tottenham, Conte vuole un difensore e fa 4 nomi: c’è Bastoni oltre a…

In Inghilterra parlano degli Spurs e del prossimo mercato: cercano rinforzi a centro-sinistra e il nome dell'interista sarebbe ideale

Alessandro Bastonisarebbe finito nel mirino del Tottenham di Conte e Paratici. Questo è quanto spiegano in Inghilterra su The Athletic. Il quotidiano inglese, in un podcast, spiega come l'allenatore del club londinese abbia fatto una lista di nomi dai quali il suo ds potrà attingere per rinforzare la sua difesa. Tre i nomi fatti oltre a quello dell'interista: Gvardiol (Lipsia), Schlotterbeck (Friburgo) e Botman (Lilla).