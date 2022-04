Inzaghi ha ricevuto già garanzie: “Per l’Inter questi 4 big sono incedibili”

L’Inter dei prossimi anni dovrà essere in grado non solo di lottare per il titolo, ma anche di entrare stabilmente nell’élite europea

Marco Astori

E' già cominciato il grande lavoro che Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno fare la prossima estate per mantenere l'Inter competitiva. Sarà un mercato all'insegna della sostenibilità, che probabilmente prevederà una cessione big per finanziare le operazioni in entrata. Ma non sarà toccato, spiega La Gazzetta dello Sport, nessuno di questi incedibili: "Tra questi vi sono Brozovic, Barella, Bastoni e Skriniar, pedine fondamentali su cui Inzaghi ha già ricevuto garanzie.

Perché gli obiettivi, su cui c’è totale convergenza di vedute, sono chiari, quantomeno a livello sportivo: l’Inter dei prossimi anni dovrà essere in grado non solo di lottare per il titolo, ma anche di entrare stabilmente nell’élite europea, perché il ritorno agli ottavi di Champions non resti un’eccezione. Inzaghi non ha posto e non porrà condizioni circa i nomi, ma avrà piena voce in capitolo nell’individuare i profili giusti e funzionali alla propria idea di gioco, esattamente come accaduto in occasione dell’acquisto di Gosens".