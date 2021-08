Tottenham su Lautaro Martinez? Espirito Santo: “Non parlo di giocatori che…”

In Inghilterra hanno accostato il Toro agli Spurs per questa finestra di mercato: ecco le dichiarazioni dell'allenatore

In Inghilterra non hanno dubbi: il Tottenham è forte su Lautaro Martinez. L’Inter, pronta a cedere Romelu Lukaku al Chelsea, non ha però alcuna intenzione di trattare con il club inglese per il Toro. Direttamente dall’Inghilterra sono arrivate le parole di Nuno Espirito Santo, allenatore degli Spurs: "Non ho intenzione di parlare di nessun giocatore che non sia del Tottenham, questo è tutto quello che ho da dire”, riporta Sky Sports UK.