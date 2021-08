CorSera – Tottenham-Lautaro? L’offerta non ha fatto vacillare Zhang. E il rinnovo…

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'Inter non ha intenzione di cedere Lautaro Martinez nonostante l'offerta del Tottenham

"Dopo il processo di ridimensionamento, culminato negli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, l’Inter non può permettersi a livello tecnico e mediatico un’altra uscita di peso". Apre così l'articolo del CorSera in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto tra l'Inter e l'agente di Lautaro Martinez, atteso oggi a Milano per incontrare Marotta e Ausilio anche perché Tottenham e Atletico sono sempre interessate. "Gli 85 milioni messi sul piatto dagli inglesi stavolta non hanno fatto vacillare il presidente Zhang che ha rassicurato i dirigenti dell’area tecnica sulla volontà di trattenere il centravanti a Milano", commenta poi il quotidiano. Camano ha lanciato segnali di apertura ma serve trovare un compromesso tra i 7 mln richiesti e la disponibilità dei nerazzurri.