ESPN – Conte vuole Perisic, il Tottenham conferma l’interesse. E Ivan ha fatto trapelare che…

Il Tottenham piomba su Ivan Perisic. Lo sostiene ESPN, secondo cui il croato sarebbe un'espressa richiesta di Antonio Conte

Secondo quanto riferisce la testata, il calciatore, venuto a conoscenza dell'interesse di Conte, avrebbe aperto alla destinazione Tottenham, in attesa di chiarire il suo futuro con l'Inter. Una fonte londinese avrebbe confessato a ESPN che la partita per il futuro di Perisic è ancora tutta da giocare, visto che il croato non ha raggiunto ancora alcun accordo né con l'Inter né con la Juventus, altra squadra data sulle sue tracce. Conte, in particolare, starebbe spingendo per riavere Perisic alle sue dipendenze, dato che vede nell'ex Bayern un rinforzo ideale nel suo scacchiere tattico per qualità e capacità di svolgere il ruolo di quinto. Anche lo stipendio richiesto (6 milioni di euro a stagione) non sarebbe proibitivo per il Tottenham, pronto ad avanzare una proposta al calciatore.