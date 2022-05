Bertolino (MF): “Sì, PIF voleva Inter, contatti con Suning. Aramco? Sarò smentito, ma dico…”

A calciomercato.it, Francesco Bertolino, giornalista Milano Finanza, ha fatto il punto sulle voci su possibili svolte societarie all'Inter

"Aramco è la compagnia petrolifera statale saudita. Sarò smentito, ma non credo che comprerà mai una squadra di calcio, fa un altro mestiere. Ovviamente, però, essendo di proprietà dello stato saudita, i suoi incassi in parte vanno a finanziare le attività del fondo PIF. Se non ricordo male, il fondo sovrano PIF ha un patrimonio di 500 miliardi, è il più grande fondo sovrano al mondo dopo quello norvegese. Le probabilità che compri l'Inter, secondo me, sono molto molto basse. Ad aprile (dell'anno scorso, ndr) c'erano stati effettivamente dei contatti, anche abbastanza stretti ma poi, per divergenze sulla valutazione del club e altre questioni economiche, l'affare non è andato in porto e poi PIF ha comprato il Newcastle. Ora che ha chiuso quell'affare, difficilmente andrà a comprare un'altra squadra".