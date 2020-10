Inter, trattativa avanzata per Dalbert al Rennes. Ora assalto a Marcos Alonso

Potrebbe essere ancora in Francia il futuro di Dalbert. Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, il Rennes, club di Ligue 1 che si appresta a fare il suo esordio assoluto in Champions League, è piombato sul laterale mancino classe 1993. Per il brasiliano si prospetta un ritorno nel campionato transalpino dopo l’esperienza al Nizza, con cui si è messo in luce e ha attirato l’attenzione proprio dell’Inter.

In occasione della presentazione del libro di Gianluca di Marzio ‘Grand Hotel Calciomercato‘, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha confermato il forte interessamento del Rennes per il laterale mancino brasiliano. Un’operazione che, una volta chiusa, potrebbe sbloccare l’arrivo di un esterno sinistro: l’occasione per i nerazzurri è rappresentata da Marcos Alonso, pupillo di Antonio Conte, che lo ha già allenato al Chelsea, e in uscita dai Blues dopo la rottura con il manager Frank Lampard. E dopo l’addio di Dalbert, l’Inter partirà all’assalto proprio dello spagnolo per accontentare il suo tecnico e rinforzare anche la corsia mancina.