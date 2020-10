Inter, 5 giorni di fuoco. Occasione Alonso: “E con un colpo di scena potrebbe arrivare pure…”

Saranno cinque giorni di mercato molto intensi per tutte le squadre, Inter compresa. Fino al 5 ottobre, infatti, tutto può accadere. Sia in uscita, dove i nerazzurri sono chiamati a piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, sia in entrata, dove Antonio Conte spera ancora di poter abbracciare due suoi pupilli come Kanté e Marcos Alonso. Scrive la Gazzetta dello Sport:

KANTE‘ – “Il nome più importante è quello di Kante. Ma i contatti dello scorse settimane non hanno smosso Marina Granovskaia, ferma nel ritenere incedibile il francese. Solo un clamoroso colpo di scena può cambiare le carte in tavola. Tanto più che i nerazzurri non hanno centrato le cessioni indispensabili per finanziare il costoso assalto al campione del mondo.

MARCOS ALONSO – “Per Marcos Alonso con Lampard favorisce i nerazzurri che puntano ad un prestito. Il mancino ha un ingaggio da 5 milioni di euro, ma il problema maggiore per Marotta e Ausilio è rappresentato da Dalbert: se non arriva un acquirente per lui è difficile trovare spazio per l’ex allievo di Conte“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)