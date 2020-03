Inter, incasso record per la rivoluzione Marotta: il primo tris di nomi è di livello mondiale

Ormai sembra chiaro. Con ogni probabilità, Lautaro Martinez lascerà l’Inter al termine di questa stagione. Ad attenderlo c’è il Barcellona dell’amico Lionel Messi. Ma il club nerazzurro, di certo, non starà a guardare. E infatti, secondo Tuttosport, Marotta è pronto a sottoporre a Conte un tris di nomi per l’attacco interista da paura: Werner, Martial e Aubameyang. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Difficile invece riuscire a far combaciare tutti i tasselli per arrivare a uno scambio alla pari con Griezmann. Per questo motivo Marotta e Ausilio hanno messo a punto una strategia d’uscita che possa accontentare Antonio Conte che non è esattamente felice di veder smontata la coppia con Lukaku (…). Il primo è Timo Werner, centravanti del Lipsia che ha conquistato i quarti di Champions alle spese del Tottenham di José Mourinho. Il secondo è Anthony Martial che il ds nerazzurro segue sin dai tempi del Monaco. Il terzo Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo difficilissimo stante la ferrea volontà da parte dell’Arsenal di trattenerlo alla base”.

(Fonte: Tuttosport)