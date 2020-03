Aubameyang? Eccome se piace: e sta ascoltando anche l’Inter. C’è una condizione fondamentale

Le voci del Barcellona pronto all’assalto a Lautaro Martinez in estate si fanno sempre più insistenti. E la prima regola del calciomercato è quella di non farsi trovare impreparati in caso di grande addio: cosa che l’Inter assolutamente non ha intenzione di fare. Ecco perché, spiega Calciomercato.com, il club nerazzurro ha già individuato il profilo adatto per sostituire il Toro: “Piace, eccome se piace. Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei nomi sulla lista di Marotta, che sta già pensando all’Inter che verrà.

La situazione è intricata, il ragazzo cresciuto nel Milan è in scadenza nel 2021, il rinnovo passa da un ritocco dell’ingaggio e dalla qualificazione dell’Arsenal alla prossima Champions League. Nonostante le dichiarazioni (“Non bisogna vincere dei trofei per essere un grande attaccante”) lottare per traguardi ambiziosi è una condizione importante per il futuro di Aubameyang. Che in queste settimane sta ascoltando più campane, compresa quella dell’Inter, che non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Lautaro, obiettivo del Barcellona. Il ritorno in Italia, insomma, è una possibilità, che potrebbe diventare realtà in estate”, si legge.