ABOLA conferma: “Shakhtar, minaccia seria a Trubin dopo accordo con l’Inter. In campionato…”

Storie tese tra Anatoliy Trubin e lo Shakhtar Donetsk . Come riportato da O Jogo, il portiere ucraino avrebbe raggiunto un accordo per trasferirsi all'Inter l'anno prossimo a parametro zero, cosa che avrebbe fatto infuriare il club ucraino, in trattative con il Benfica per cederlo in questa sessione di mercato.

In particolare, da Donetsk avrebbero minacciato di tenere in panchina Trubin per tutta la stagione in caso di mancato accordo in grado di soddisfare tutte le parti in gioco. Una conferma sulla difficile situazione arriva da A Bola, secondo cui lo Shakhtar avrebbe già rifiutato un'offerta dall'Inter di 12 milioni di euro. I rapporti tesi con il giocatore e la serietà delle minacce degli ucraini sono confermati dal fatto che Trubin è stato lasciato in panchina per tutta la partita contro il Veres Rivne, secondo turno di campionato, pareggiato 1-1.