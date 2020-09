Tuttosport sul mercato Inter: “Hakimi ma non solo: a destra può arrivare anche Darmian”

Oggi Achraf Hakimi sarà a Milano per effettuare il tampone e, da domani, scenderà in campo ad Appiano per il primo allenamento in attesa di aggregarsi alla squadra per il ritiro che inizierà da lunedì. Secondo Tuttosport, l’esterno marocchino non sarà l’unico rinforzo per la corsia di destra. “Potrebbe arrivare anche Darmian dal Parma. L’ex giocatore di Torino e Manchester United, abile in fase di copertura e spinta, è sempre seguito con attenzione dai dirigenti nerazzurri che nei giorni scorsi hanno incontrato il club gialloblù”, spiega il quotidiano torinese.