TS – Candreva, poco spazio all’Inter con Hakimi e Darmian. L’esterno si offre al Napoli

Dopo una stagione da protagonista, Antonio Candreva ha perso il posto da titolare. Il tecnico Conte, nelle ultime uscite di campionato ed Europa League, gli ha preferito D’Ambrosio e l’arrivo di Hakimi gli chiuderebbe ancora di più le porte. Per questo l’esterno sta pensando di cambiare maglia.

“Marotta e Ausilio, infatti, per gli impegni presi l’estate scorsa, dovrebbero portare Matteo Darmian a Milano, acquistandolo dal Parma che dodici mesi fa lo prese dal Manchester United. E’ evidente che con Hakimi, D’Ambrosio e Darmian, più il confermato Young, capace di agire non solo sulla fascia sinistra, ma anche su quella opposta, lo spazio per Candreva rischia di rimanere risicato. L’esterno romano – 33 anni – è legato al club nerazzurro fino al 2021 con un ingaggio da 3 milioni, stipendio alto, ma che spalmato su due stagioni potrebbe essere sostenibile da più società. Fra i club che potrebbero essere interessati c’è anche il Napoli, alla ricerca di un esterno destro dopo l’addio di Callejon (in pole rimane Under): il procuratore di Candreva, Federico Pastorello, ne ha parlato con i dirigenti del Napoli giovedì nel ritiro di Castel di Sangro”, si legge su Tuttosport.