ESPN – Tuchel vuole sostituire Lukaku con Lewandowski ma quanti ostacoli

"Il piano generale di Tuchel per il Chelsea: sostituire Romelu Lukaku con Robert Lewandowski" . È quanto scrive la versione inglese del canale ESPN. Sottolinea però che ci sono ostacoli significativi in entrambi le trattative, quella che porterebbe all'Inter Romelu e quella per il giocatore polacco.

"Dalle nostre fonti - si legge sul sito - nei giorni scorsi ci sono stati colloqui tra Lukaku e il club londinese, durante i quali la società ha acconsentito alla partenza del belga. I Blues però innanzitutto avrebbero voluto recuperare almeno parte dei soldi spesi per avere il belga un anno prima. Mentre l'Inter è a corto di liquidità e preferirebbe un prestito. Originariamente il club inglese aveva chiesto 20-25 mln per il prestito per una sola stagione per non deprezzare il valore del calciatore. Ma ora sono disposti ad accettare una quota più bassa e le trattative stanno continuando. Non è ancora deciso se l'accordo includerà l'opzione di obbligo di riscatto o meno e se ci sarà una quota stipendio".