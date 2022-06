Lukaku, il grande ritorno. Ci siamo? Il retroscena: “Rom ha già allertato…”

Il grande ritorno è pronto. Romelu Lukaku è vicino a ricominciare dall'Inter. Da quella squadra che ha abbandonato l'anno scorso, e che ora vuole riabbracciare a tutti i costi. Come vi abbiamo raccontato, la trattativa per il prestito dal Chelsea è decollata in queste ore e potrebbe chiudersi a giorni. Tanto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, Lukaku avrebbe già allertato i suoi amici milanesi: