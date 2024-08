"Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici da definire, ma l’intesa è stata trovata nel corso dell’incontro andato in scena nel tardo pomeriggio nella sede dell’Inter. Tomas Palacios di fatto è un nuovo giocatore della squadra nerazzurra. Sono usciti tutti molto soddisfatti da questa riunione. Per i dirigenti dei Campioni d’Italia l’operazione è sostanzialmente definita. Stesso discorso per i colleghi dell’Independiente Rivadavia, il club argentino che ha appena rilevato la proprietà del 21enne difensore dal Tallares, che lo aveva girato in prestito nell’ultima stagione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'affare Palacios.

L'Inter ha offerto 6,5 milioni più bonus per il cartellino del calciatore per un affare che, nella sua totalità, potrebbe toccare gli 11 mln. "Non ci saranno, invece, percentuali sulla futura rivendita come era stato ipotizzato in un primo momento. Il giovane difensore è atteso a Milano all’inizio della prossima settimana al termine dei consueti adempimenti necessari in questi casi. Simone Inzaghi ottiene così l’ultimo tassello che mancava alla rosa: il vice-Bastoni nella casella di sinistra della sua linea a tre di centrali difensivi. Palacios, che nel corso dell’estate è stato cercato anche da altri club europei, ha caratteristiche di impostazione simili a quelle del collega di reparto cresciuto nell’Atalanta. Quindi un giocatore funzionale al modo di giocare dei Campioni d’Italia, basato sulla partecipazione alla manovra dei centrali, spesso centrocampisti aggiunti negli schemi di Inzaghi", aggiunge Tuttosport.