Nuova destinazione per Franco Carboni: l'esterno sinistro argentino dell'Inter, classe 2003, che a luglio si era trasferito in prestito al River Plate, passa con la stessa formula al Venezia. Contratto depositato, nuova chance in Serie A per il campione d'Italia Primavera 2021/22 dopo la non indimenticabile esperienza con il Monza (solo 3 spezzoni di gara nella seconda parte della stagione 2022/23).