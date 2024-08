Marcelo è stato chiaro: sarei potuto restare a lottare, se volevo, ma probabilmente non avrei giocato. Avrei voluto giocare qui ma in comune accordo con il River abbiamo deciso che per me era meglio andarmene ed è per questo che me ne sono andato. Grazie a Dio si è presentata l'opportunità di andare al Venezia e l'ho colta. Tornerò in Italia, abbiamo interrotto il prestito col River nelle scorse ore", ha dichiarato.