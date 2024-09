L'esterno sinistro serbo, finito ai margini del progetto bianconero, si trasferisce in Turchia alla corte di Josè Mourinho

Il laterale serbo classe 1992 si trasferisce , infatti, in Turchia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.

Approdato in bianconero nell'estate del 2022 – con un curriculum di tutto rispetto avendo giocato nel corso della sua carriera, tra Serbia, Olanda e Germania, un totale di oltre 400 gare ufficiali –, Filip ha disputato 87 partite con la nostra maglia , tenendo in considerazione tutte le competizioni, meno solo di Danilo e Locatelli nel periodo.

Kostic, inoltre, nello stesso periodo è stato di gran lunga il calciatore della Juventus con più occasioni create per i compagni in tutte le competizioni: 141 e in questo conteggio, ovviamente, sono inclusi anche i suoi 15 assist – altro record bianconero tra la stagione 2022/2023 e quella 2023/2024 –.