UFFICIALE – Inter, Males lascia il Genoa e va in prestito al Basilea: il comunicato

Il Genoa ha comunicato il passaggio con la formula del prestito del classe 2001 di proprietà dell'Inter Darian Males

Appena 23 minuti in Coppa Italia, nessuna presenza in Serie A. Darian Males non è riuscito ad imporsi con la maglia del Genoa. Il calciatore di proprietà dell'Inter lascia il 'Grifone' e torna in Svizzera a titolo temporaneo: ufficiale il passaggio al Basilea.