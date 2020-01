UFFICIALE – Ex Inter, Manaj al Barcellona B: contratto fino al 2023 e clausola da 50 milioni!

Ora è ufficiale: Rej Manaj, ex giocatore di Inter e Pescara, è un nuovo rinforzo del Barcellona B. Ad annunciarlo un comunicato della società blaugrana diffuso sul sito ufficiale del club.

Nella nota del Barça B è specificato che Manaj ha firmato con la sua nuova squadra un contratto valido fino al giugno del 2023, con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. All’Albacete, società in cui si trovava in precedenza l’attaccante albanese, andranno invece 700 mila euro come compenso per il cartellino.