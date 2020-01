SM – Inter, Conte ha ‘chiamato’ Eriksen. Marotta rompe gli indugi, ci siamo: la cifra finale

La strategia di Marotta era di arrivare il più vicino possibile alla fine del mese, per provare magari a strappare uno sconto sul cartellino. Ma l’infortunio accorso a Marcelo Brozovic a Lecce ha spinto l’Inter a cambiare strategia e a rompere tutti gli indugi per Christian Eriksen. Questo è quanto sostiene Sport Mediaset, secondo cui si dovrebbe chiudere la trattativa per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. La decisione è arrivata anche dopo le parole di Conte che, pur non nominando mai il danese, sostiene l’emittente, ha parlato di mancanza di qualità nella gestione della partita, facendo sì che tutti pensassero proprio a Eriksen. Ecco perché l’Inter si sta muovendo con decisione, per accelerare e portare subito il centrocampista del Tottenham a Milano.

(Fonte: Sport Mediaset)