Sky UK conferma: “Lukaku-Chelsea, affare fatto per 115 mln senza contropartite”

Romelu Lukaku è ad un passo dal ritorno al Chelsea: Sky Sport ha riportato aggiornamenti, con le parti davvero vicine ad un accordo e arrivano conferme anche da Londra. Secondo Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sports UK, la trattativa è vicina alla conclusione e mancano solo i dettagli. Non saranno inseriti giocatori come contropartite tecniche in un affare da 115 mln di euro.