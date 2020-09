Sky – Mercato, Vidal andrà all’Inter. Gli ultimi dettagli nelle prossime ore, poi…

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter, con Antonio Conte che non vede l’ora di abbracciarlo. Ma il tecnico dovrà attendere ancora qualche giorno: gli ultimi dettagli vanno infatti sistemati prima del suo approdo a Milano. Riporta Sky Sport: “Arturo Vidal non volerà da Barcellona a Milano stasera. Andrà all’Inter, come riportato da giorni: gli ultimi dettagli saranno sistemati nelle prossime ore/giorni, poi il Barça autorizzerà Vidal a lasciare il club e a volare a Milano”.