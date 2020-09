Repubblica: “Vidal, compiuto il passaggio finale. Per l’Inter, Arturo ha accettato di…”

L’Inter lo aspetta, Arturo Vidal corre forte. E’ ormai ad un passo l’approdo in nerazzurro del centrocampista cileno, che sta ormai compiendo gli ultimi passi burocratici con il Barcellona per liberarsi. Spiega infatti Repubblica: “Prima era necessario che Vidal divorziasse dal Barcellona. E sembra che almeno questo fondamentale passaggio sia finalmente compiuto. Il nuovo allenatore blaugrana Koeman non ha convocato il centrocampista per l’amichevole con il Nastic, segno che la partenza potrebbe essere davvero imminente.

E dopo un lungo tira e molla, il cileno ha accettato di rinunciare all’ultimo anno di stipendio da parte del club catalano – 6 milioni abbondanti – a cui pure avrebbe avuto diritto. E non vedrà che una parte dei quasi 2 milioni e mezzo di premi sportivi maturati nell’ultima stagione. A Milano lo attende un contratto di pari valore, per due stagioni. Niente male, a 33 anni compiuti. Ma Conte è convinto che il Guerriero possa ancora dare molto”.