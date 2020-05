RAI – Pogba, Inter risponde alla proposta eclatante del Man Utd: “Chiesto il cartellino di…”

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato dell’interesse dell’Inter nei confronti di Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United ed ex Juventus.

Ebbene, sulle presunte manovre nerazzurre sul giocatore, seguito anche da PSG e bianconeri, arrivano voci molto interessanti. A riportarle è Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, secondo cui i Red Devils avrebbero chiesto in cambio di Pogba il cartellino di Milan Skriniar. Una notizia ripresa anche dal Sun in Inghilterra, che sottolinea però come i nerazzurri non abbiano alcuna intenzione di privarsi del difensore slovacco.

La pista Pogba-Inter, comunque, è da tenere in considerazione.