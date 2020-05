AS sicuro: “Pogba, il Real Madrid si tira fuori: ecco perché. E l’Inter c’è davvero”

L’Inter c’è davvero su Paul Pogba. A scriverlo, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi in Italia, è la testata spagnola AS, che racconta di un presunto disinteresse da parte del Real Madrid nei confronti del centrocampista francese del Manchester United, in scadenza di contratto nel 2021 con i Red Devils.

Secondo AS, infatti, i 17 milioni di euro netti percepiti ogni stagione dall’ex Juventus, il più costo del cartellino, avrebbero convinto le Merengues, più volte avvicinate al profilo del francese, a puntare su un giovane talento come Eduardo Camavinga del Rennes che, a 17 anni, avrebbe già un valore di mercato sui 50 milioni di euro e per il quale ci sarebbero già stati i primi contatti. Dunque, in corsa per Pogba rimarrebbero Juventus e Inter al momento.

(Fonte: AS)