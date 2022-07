Bremer vale come Skriniar? I numeri dicono tutt’altro: e c’è pure la differenza clausola

"Se Skriniar vale 70 milioni...". Urbano Cairo, presidente del Torino, nella giornata di ieri lasciava intendere così che il valore di Gleison Bremer, obiettivo dell'Inter , non sarebbe così dissimile da quello dello slovacco. Eppure, come ricorda il Corriere dello Sport, i numeri dicono tutt'altro. Senza contare che per Bremer c'è anche da considerare il discorso clausola, grazie a cui a gennaio potrebbe liberarsi a 15 milioni di euro:

"Al tempo stesso non va dimenticato che Skriniar, pur due anni più anziano (27 anni contro 25), ha una maggiore esperienza internazionale sia in Champions (23 gare a 0) sia in nazionale (54 a 0). In più Bremer ha una clausola rescissoria che può esercitare a gennaio, mentre Milan, se non sarà ceduto, è pronto a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Fattori che influenzano la trattativa e di conseguenza le richieste delle due parti".