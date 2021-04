Inter, torna Vanheusden: “Ecco il pensiero di Conte”. E si apre un nuovo scenario

Se non dovessero cambiare gli accordi attualmente in essere, Zinho Vanheusden a fine stagione tornerà all'Inter

Se non dovessero cambiare gli accordi attualmente in essere, Zinho Vanheusden a fine stagione tornerà all'Inter dopo i due anni allo Standard Liegi. I patti fra i due club, infatti, stabiliscono che i nerazzurri dovranno riacquistare il calciatore per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Poi, Conte ha in mente di valutarlo come possibile alternativa ai titolari in difesa. Ma, secondo Tuttosport, c'è anche un altro scenario da tenere in considerazione: