Vanheusden, per l’Inter buona notizia garantita. “E ad Appiano festeggeranno se…”

E’ in divenire la situazione che riguarda Zinho Vanheusden, centrale classe ’99 ceduto dall’Inter allo Standard Liegi per 12 milioni di euro nel 2018. Ma i problemi economici del club belga costringeranno la dirigenza ad alcune cessioni e l’ex nerazzurro potrebbe essere una di queste. Ma per l’Inter, spiega La Gazzetta dello Sport, sarà in ogni caso un successo: “L’Inter vanta sul difensore un’opzione: non è una vera e propria recompra, come si è sempre pensato, ma un diritto di riportare a Milano il calciatore pareggiando un’eventuale offerta.

Opzione che è direttamente collegata ad un’altra clausola: nel momento della cessione l’Inter ha mantenuto una percentuale sulla rivendita molto alta, del 40%, sulla differenza tra i 12 milioni e la futura cifra di cessione. Di fatto, il futuro di Vanheusden è dunque ancora legato a doppio filo a quello del club nerazzurro. E in ogni caso, la buona notizia è garantita. In un mercato che sarà dominato dagli scambi, avere in casa una pedina “utilizzabile” come il belga è da considerarsi un vantaggio. Se poi arriverà l’offerta super allo Standard, in ogni caso ad Appiano festeggeranno”.