Vanheusden, l’Inter osserva con attenzione. Marotta e Ausilio ‘prenotano’ il difensore

Dopo aver vinto tutto con le giovanili dell’Inter, Zinho Vanhesuden è stato venduto allo Standard Liegi per 12 milioni di euro. L’Inter conosce il valore del giocatore, tanto che ha un diritto di recompra di 20 milioni di euro per il difensore.

“Niente di urgente, con Marotta, Ausilio e Conte che in difesa hanno deciso di puntare sull’esperienza. Ma per il futuro il nome di Vanheusden resta cerchiato in rosso. Per quello che sarebbe un altro ritorno in una carriera che sta appena sbocciando“, si legge su Calciomercato.com.