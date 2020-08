Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha fatto il punto su alcuni argomenti caldi in casa Inter: “La cessione di Skriniar (se sarà) sarebbe un sacrificio importante. È uno dei migliori centrali a 4 e un possibile futuro capitano. L’Inter e Conte hanno il dovere di stare insieme a lungo, per un progetto serio. Non è detto che al prossimo bisticcio ci sia unpronto”.