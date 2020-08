Cds: “Inter, si raffredda il sogno di mercato di Conte. Ma c’è un grosso scambio fattibile”

E’ il centrocampo il reparto sul quale Antonio Conte vuole i maggiori investimenti da parte dell’Inter. E il tecnico ha già fatto due nomi: N’Golo Kanté e Tanguy Ndombélé. E il Corriere dello Sport illustra la situazione legata ai due mediani francesi.

“La pista Kantè si è raffreddata, perché comunque il francese andrebbe acquistato cash, senza possibilità di inserire contropartite tecniche. Si tratterebbe di un’operazione da non meno di 60 milioni di euro, quindi fuori dai paletti appena stabiliti per il mercato.

Diverso, invece, il discorso per Ndombélé. Il Tottenham, infatti, ha mostrato interesse per Skriniar e significa che potrebbe essere messo in piedi uno scambio. Da Londra, tuttavia, fanno resistenze sul conto del centrocampista francese”, si legge sul quotidiano.